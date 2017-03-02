2 Марта 2017 21:03

Сегодня завершился официальный визит Президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Беларусь. Борт номер 1 отправился из Национального аэропорта Минск. Второй день также был весьма насыщенным на встречи и переговоры. Второй раунд состоялся и во Дворце Независимости. И это несмотря на то что лидеры Беларуси и Грузии накануне общались около шести часов. Сегодня политики вновь вернулись к теме двустороннего взаимодействия. Обе страны настроены на серьезную интенсификацию в различных сферах. Интерес представляют поставки белорусской техники, создание совместных производств и центров сервисного обслуживания. О новых проектах и итогах заключительного переговорного дня Илона Красутская.

Программу второго дня официального визита президента Грузии СМИ озвучили еще в начале недели. Но, как известно, политики часто меняют планы. Кортеж Георгия Маргвелашвили сегодня рано утром вновь отправляется ко Дворцу Независимости. И это несмотря на то что накануне лидеры провели насыщенные переговоры и долго общались тет-а-тет. Встреча в Зимнем саду и теплое приветствие. Лидеры забывают о протоколе. Общаются прямо на ходу. Маргвелашвили делится впечатлениями о нашей стране, эмоционально рассказывает о посещении "Минск-Арены". А после снова к серьезным темам. Главы государств обменялись мнениями по дальнейшему развитию двусторонних отношений.

И накануне на переговорах во Дворце Независимости закрытых тем не было. Общий хронометраж встречи Александра Лукашенко и Георгия Маргвелашвили - почти 6 часов. Президенты озвучили принципиально новые направления сотрудничества. Определили ключевые проекты как на этот год, так и на перспективу. Такая динамика впечатляет. И в то же время сложно стыкуется с фактом, что за два десятилетия дипломатических отношений в контактах на высоком уровне у Минска и Тбилиси было абсолютное затишье. Новую страницу открыли в апреле 2015-го во время визита Президента Беларуси в закавказскую страну.

Именно благодаря активному политическому диалогу менее чем за два года страны совершили прорыв. Товарооборот только за прошлый год буквально взлетел на 60%. Это, конечно, рекордный показатель за последние 5 лет. Но только половина пути. Главы государств определили стартовую планку во взаимной торговле – 200 миллионов долларов.

Беларусь и Грузия заинтересованы в продвижении сотрудничества, а экономики стран дополняют друг друга. От простой торговли переходим к промышленной кооперации. МТЗ продолжит завоевывать рынок специализированной садовой техники. На этот год подготовлен контракт на поставку 90 малогабаритных тракторов. Еще 3 сотни ежегодно будут собирать вместе на площадке Грузинского технологического университета. Там же появится и предприятие по сборке литов бренда "Могилевлифтмаш". Сегодня Беларусь поставляет в Грузию почти 4 сотни видов товара. Понятно, что какие-то позиции - мелкие партии, но ведь и страна небольшая. Население Грузии меньше 4 миллионов. Впрочем, даже беглый анализ структуры местной экономики показывает: прибавить можно во многих сферах.

Очередной раунд переговоров сегодня состоялся и в белорусском правительстве. Высокого гостя Андрей Кобяков встречал по всем правилам высшего церемониала. Несколько минут для протокольных видео и фотокадров, а после беседа за закрытыми дверями. Сторонам есть что обсудить тет-а-тет, поскольку в ближайшее время запланирован визит белорусского премьера в Грузию. Правительства обеих стран ответственны за интенсификацию взаимодействия и воплощение договоренностей, достигнутых накануне во Дворце Независимости. Об этом уже более детально говорили в присутствии делегаций. С учетом всех проектов следующий прогноз: к 2018 году взаимный товарооборот между странами должен превысить 200 миллионов долларов.

Переговоры в правительстве и парламенте - обязательный пункт программы для первых лиц государств, а вот посещение промышленных предприятий, социальных, культурных объектов, как правило, за представителями делегаций. Но Георгий Маргвелашвили пренебрег такой формальностью. Каждый из пунктов визита обязательно при его участии.

Правительство закавказской страны активно развивает несколько госпрограмм. Они легко запоминаются благодаря звучным слоганам: "Принимай в Грузии". "Делай в Грузии" и "IT-Грузия". Именно поэтому в программе значится и посещение Парка высоких технологий.

Его прототип в Грузии - Центр инноваций и технологий. Технопарк построили в пригороде Тбилиси всего год назад. Учебные центры, лаборатории, инкубаторы, шоу-румы. Все это на площади в 10 тысяч квадратных метров, конечно, куда меньшей белорусского аналога. У грузинских коллег наши специалисты еще не бывали, но в самое ближайшее время отправятся передавать опыт. В наших возможностях уж точно никто не усомнится. IT-разработки белорусов регулярно попадают в мировые рейтинги. Грузия получит ряд мастер-классов. Привлечение иностранных инвестиций, поддержка инновационного предпринимательства, развитие IT-образования.

Грузинский лидер, кстати, доктор философии, стал почетным профессором Белорусского национального технического университета. Звание гостю присвоили за поддержку в развитии и укреплении дружественных связей с Беларусью.

Уже больше года между БНТУ и грузинским техническим университетом действует взаимное соглашение. Сегодня стало известно: вузы создадут и совместный бизнес-инкубатор.

Два дня визита. Более десятка встреч. Многочасовые, но самое главное плодотворные переговоры на всех уровнях. Все договоренности отражены в ключевом документе – это совместное заявление президентов. В копилке обеих стран и два новых соглашения о сотрудничестве.

Официальный визит грузинского лидера завершается очень символично. По дороге в аэропорт Георгий Маргвелашвили останавливается у мемориального комплекса "Курган Славы". Именно в этих местах в июле 1944 года стотысячная группировка гитлеровцев попала в окружение. В истории это место известно как "Минский котел". Возводить мемориал начали в конце шестидесятых. Стройка была поистине всенародной.

Беларусь и Грузию объединяет героическое прошлое. И разделяют 3 тысячи километров. Но, как показывает практика, расстояние не стало помехой ни экономике, ни дружественным контактам. И самое главное - невзирая на интеграционные предпочтения, страны верны избранному курсу. Вновь открывают новую страницу в белорусско-грузинских отношениях.