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Политика
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12 Апреля 2017 19:10

Завершилась очередная встреча трехсторонней контактной группы по Украине

Завершилась очередная встреча трехсторонней контактной группы по Украине, стороны выразили согласие на соблюдение договора о полном прекращении огня на пасхальные праздники, которое вступило в силу 1 апреля. Следующая встреча состоится 26 апреля.

  

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