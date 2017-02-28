Заседание парламентариев Союзного государства в Минске

28 Февраля 2017 12:01

Все сложности в белорусско-российских отношениях носят технический характер и не приведут к негативным последствиям для союзного строительства. Официальные Минск и Москва способны разрешить вопросы в нефтегазовой и продовольственной сферах в ближайшее время, заявили сегодня союзные парламентарии на заседании в белорусской столице. На повестке дня - углубление интеграции по всем направлениям. Упор в дальнейшей работе - на усиление регионального сотрудничества. Кроме того, Беларусь и Россия плотно занимаются подготовкой очередного форума регионов. Планируется, что он пройдет в июне в Москве и будет посвящен инновационным и информационным технологиям.