Политика
3 Февраля 2017 19:05
За Большим разговором с Президентом сегодня с большим интересом следили во всем мире
Первые сообщения и комментарии появились в СМИ соседей - России и Украины.
С нетерпением ждали ответа Президента на компрометирующую информацию о якобы возможном выходе Беларуси из ЕАЭС и ОДКБ. Всколыхнул комментарий о цене российской нефти, но все без исключения сделали акцент на подтверждении многовекторорного и дружелюбного политического курса Беларуси.
Свои комментарии активно публиковали и пользователи всех крупных социальных сетей, следящие за Большим разговором с Президентом. В Twitter в региональные тренды вышел главный из них - agl3. Под ним появляются десятки сообщений в минуту.
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