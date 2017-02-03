За Большим разговором с Президентом сегодня с большим интересом следили во всем мире

3 Февраля 2017 19:05

Первые сообщения и комментарии появились в СМИ соседей - России и Украины.

С нетерпением ждали ответа Президента на компрометирующую информацию о якобы возможном выходе Беларуси из ЕАЭС и ОДКБ. Всколыхнул комментарий о цене российской нефти, но все без исключения сделали акцент на подтверждении многовекторорного и дружелюбного политического курса Беларуси.

Свои комментарии активно публиковали и пользователи всех крупных социальных сетей, следящие за Большим разговором с Президентом. В Twitter в региональные тренды вышел главный из них - agl3. Под ним появляются десятки сообщений в минуту.