Второй день визита Георгия Маргвелашвили в Беларусь

2 Марта 2017 15:00

Официальный визит президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Беларусь сегодня продолжается.

Несмотря на то, что накануне лидеры провели насыщенные переговоры и долго общались теа-а-тет, сегодня диалог возобновился. Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили снова встретились во Дворце Независимости. Белорусский президент тепло приветствовал грузинского коллегу в Зимнем саду. Лидеры общались на ходу. Маргвелашвили делился впечатлениями от пребывания в нашей стране и посещения спортивных площадок. Главы государств смогли обменяться мнениями по дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Прошло несколько раундов переговоров. Отмечено, что Беларусь и Грузия заинтересованы в продвижении сотрудничества, а экономики стран дополняют друг друга. Товарооборот за прошлый год подрос и приближается к 100 миллионам долларов. Это рекордный показатель за последние 5 лет.

Интерес представляют поставки белорусской техники, создание совместных производств и центров сервисного обслуживания. Белорусский лидер предложил уделить особое внимание новым инициативам. В нашей стране в последнее время активно развивается hi-tech - с такой продукцией Минск уже присутствует и на грузинском рынке.

В нашей стране работают почти 2 десятка совместных предприятий и столько же с грузинским капиталом. В последние 2 года контакты стали интенсивнее. Этому способствовал и диалог лидеров.