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Встреча контактной группы проходит в Минске
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21 Декабря 2016 19:05

Встреча контактной группы проходит в Минске

Последняя в текущем году встреча контактной группы проходит сегодня  в Минске.

 

Переговоры традиционно ведутся за закрытыми дверями. В 2016-м удалось добиться прогресса в решении ряда локальных вопросов вроде восстановления энерго- и водоснабжения отдельных регионов, открытии новых пунктов пропуска. Выполнение глобальной повестки - а это амнистия, местные выборы, изменение конституции Украины и создание новых зон безопасности на востоке - перенесли на следующий год.

Также не исключено, что сегодня будут обсуждаться недавние факты нарушения перемирия у линии разграничения. В воскресенье в районе так называемой Светлодарской дуги - это недалеко от Дебальцево - вспыхнули бои с применением артиллерии и минометов. Стороны конфликта обвиняют в очередной эскалации друг друга и сообщают  о потерях у противника. 

 

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