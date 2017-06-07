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Политика
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Вопрос безопасности стал главным в ходе заседания в Минске трехсторонней контактной группы по Украине
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7 Июня 2017 19:00

Вопрос безопасности стал главным в ходе заседания в Минске трехсторонней контактной группы по Украине

Как отметила пресс-секретарь Леонида Кучмы, "восстановление инфраструктуры, масштабное разминирование, урегулирование политических и ряда других вопросов возможно лишь в условиях полного и устойчивого прекращения огня". Она также подчеркнула, что наблюдатели ОБСЕ должны получить беспрепятственный доступ ко всей территории Украины. По ее словам, для дальнейшего урегулирования контроля над границей необходимо создание специальной рабочей подгруппы.

  

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