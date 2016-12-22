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Владимир Макей встретился с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили
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21 Декабря 2016 12:02

Владимир Макей встретился с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили

Прорабатывается официальный визит президента Грузии  в Минск в следующем году. Эту тему обсуждали на встрече министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и Президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Отношения между Минском и Тбилиси - носят и всегда носили - дружественный и открытый характер. Динамику двустороннему взаимодействию придают активизировавшиеся контакты на высшем уровне.
Также состоялась беседа с председателем Парламента  Ираклием Кобахидзе и министром иностранных дел Грузии  Михеилом Джанелидзе и Католикосом-Патриархом Грузии Илией ІІ.

 

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