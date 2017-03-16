Владимир Макей встретился c делегацией ОБСЕ

16 Марта 2017 15:04

Перспективы развития сотрудничества и вопросы подготовки к проведению в Беларуси летней сессии Парламентской ассамблеи обсуждали сегодня и в МИДе. С делегацией ОБСЕ встретился Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Как подчеркнул глава МИД, Беларусь рассматривает ПА ОБСЕ как важную площадку для взаимовыгодного межпарламентского диалога по проработке общих подходов к ключевым вопросам обеспечения стабильности и безопасности на пространстве ОБСЕ.