Политика
16 Марта 2017 15:04
Владимир Макей встретился c делегацией ОБСЕ
Перспективы развития сотрудничества и вопросы подготовки к проведению в Беларуси летней сессии Парламентской ассамблеи обсуждали сегодня и в МИДе. С делегацией ОБСЕ встретился Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Как подчеркнул глава МИД, Беларусь рассматривает ПА ОБСЕ как важную площадку для взаимовыгодного межпарламентского диалога по проработке общих подходов к ключевым вопросам обеспечения стабильности и безопасности на пространстве ОБСЕ.
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