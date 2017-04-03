Владимир Макей: По принципиальным вопросам между Беларусью и Россией никогда не было и не будет разногласий

4 Апреля 2017 15:05

Питерские договоренности президентов сегодня прокомментировали и в МИД Беларуси. Как подчеркнул глава ведомства Владимир Макей, по принципиальным вопросам между Беларусью и Россией никогда не было и не будет никаких разногласий. Впредь страны намерены совместно противодействовать попыткам нагнетания напряженности в регионе.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "В последнее время участились обвинения Востока и Запада в адрес друг друга. Представители НАТО и отдельных стран альянса заявляют о каких-то угрозах со стороны России. Понятно, что и она не оставляет эти заявления без ответа. Беларусь как государство, которое является союзным для России, тоже вынуждена реагировать на соответствующие вызовы и угрозы. Мы категорически против возврата к старым временам, когда шла гонка вооружений, когда раздавались подобного рода взаимные обвинения, потому что это ни к чему не приведет, это приведет к истощению экономик и к усилению недоверия друг к другу. Поэтому наши президенты уделили большое внимание обсуждению вопросов безопасности, выработке совместных действий на какие-либо возможные попытки со стороны других сил по нагнетанию напряженности в нашем регионе".

На переговорах президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге достигнута договоренность о проведении Высшего Госсовета. Планируется, что заседание состоится в июне. Среди вопросов, вынесенных на уровень глав государств, - развитие сотрудничества в промышленности и АПК. Подробности рабочего визита Александра Лукашенко в Россию в наших следующих выпусках.