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Политика
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19 Мая 2017 10:15

Владимир Макей: МИД всегда будет поддерживать конструктивные "фабрики мысли"

МИД всегда будет поддерживать "фабрики мысли", которые нацелены на совершенствование белорусского государства и развитие нашего суверенитета, подчеркнул Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в рамках экспертной инициативы "Минский диалог".

Минский-диалог

Минский-диалог

 

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