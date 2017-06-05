В Москве прошло заседание коллегии МИД Беларуси и России

5 Июня 2017 21:00

В информационных лентах сегодня доминировали сообщения белорусско-российской тематики. Министры иностранных дел двух стран обсудили горячие вопросы двусторонней и мировой повестки в Москве на заседании коллегии МИД Беларуси и России. А из встречи один на один каждое заявление в заголовках. По международной повестке разногласий нет. Но вот наше объединение - Евразийский экономический союз - нуждается в серьезной информационной поддержке. Это отметил глава внешнеполитического ведомства нашей страны Владимир Макей. ЕАЭС нужен пиар со знаком плюс. И прежде всего в западном направлении. Говорили и об усилении восточного фланга НАТО, что никак не вносит вклад в равновесие полюсов на мировой арене. Здесь же, рядом не всегда понятные опасения по поводу наших совместных учений "Запад". Тяжеловесы дипломатического поля сегодня расставили точки над і. Отдельно пояснили по теме белорусско-российской границы. Как отметил Сергей Лавров, страны готовят соглашение по взаимному признанию виз. Все подробности у

В Москве сегодня проливной дождь и ветер. Но в дипломатических отношениях, как бы сказали синоптики, всегда хорошая погода - солнечно и безветренно. О том, что у Беларуси и России совпадают взгляды практически по всем международным вопросам, сегодня заявили главы МИД двух стран.

Владимир Макей и Сергей Лавров встречаются в Доме приемов МИД России. Визит министра иностранных дел Беларуси начинается неформально – с открытия выставки, посвященной 25-летию дипломатических отношений наших стран. Юбилей отмечаем в конце июня этого года. В документах и фотографиях прослеживается вся история нашего дипломатического сотрудничества за четверть века.

За это время страны активно взаимодействуют в различных интеграционных объединениях, в том числе в рамках Евразийского экономического союза. На заседании коллегии главы МИД двух стран обсуждают вопросы информационного продвижения ЕАЭС на международной арене, взаимоотношения с НАТО, а также гуманитарное сотрудничества Беларуси и России.

Один из волнующих вопросов – тема белорусско-российской границы. Недавно Россия установила пограничную зону между странами, а рейсы "Белавия" перевела в международные терминалы российских аэропортов. Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Лавров заверил - для граждан Беларуси и России граница между двумя странами будет оставаться открытой, у них не будет возникать никаких проблем при ее пересечении. Сейчас наши страны готовят межправительственное соглашение по взаимному признанию виз.

Сергей Лавров, Министр иностранных дел России: "Данное соглашение позволит согласовать действия двух стран, связанные с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию государств - участников договора о создании Союзного государства. Также уже согласован и выносится на утверждение Совета Министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства Беларуси и России".

Обсуждалась и тема экономики. Сегодня Беларусь – первый торговый партнер России на пространстве СНГ и четвертый среди всех стран мира. И, как подчеркнул Владимир Макей, уходить с российского рынка мы не собираемся.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Мы всегда говорим это не только нашим российским друзьям, но и нашим европейским партнерам: мы не собираемся никуда уходить от России. Более того, мы прекрасно понимаем, что наши экономики и народно-хозяйственные системы тесно переплетены. Поэтому есть четкое понимание того, что мы ни в коей мере не собираемся рвать связи, тем более экономические, политические, военные, с нашими российскими друзьями. Вместе с тем на фоне финансово-экономических кризисов Беларуси необходимо иметь какие-то подушки безопасности для того, чтобы избежать глобальных потрясений. Мы хотим не только сохранить, но и наращивать наше присутствие на российском рынке. Одновременно мы хотим иметь более тесные контакты со странами так называемой дальней дуги, с Европейским союзом, который является нашим вторым торгово-экономическим партнером после России".

По итогам встречи главы МИД подписывают совместное заявление по случаю 25-летия белорусско-российских дипотношений. В документе говорится, что обе страны выступают локомотивом сотрудничества на пространстве СНГ, будут и далее укреплять взаимодействие на мировой арене и решительно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях.