Политика
7 Марта 2017 19:04
Владимир Макей и Андреа Викторин обсудили белорусско-европейский диалог
На встрече в Минске руководитель внешнеполитического ведомства нашей страны и глава представительства ЕС в Беларуси рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшее развитие белорусско-европейских отношений.
Также стороны уделили внимание организации ряда совместных мероприятий, включая очередной раунд заседания координационной группы Беларусь - ЕС и перспективы участия Беларуси в саммите "Восточного партнерства" в ноябре этого года.
"Восточное партнерство" - это запущенная 8 лет назад инициатива Брюсселя по сближению с шестью постсоветскими странами: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой, Украиной.
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