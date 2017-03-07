Владимир Макей и Андреа Викторин обсудили белорусско-европейский диалог

7 Марта 2017 19:04

На встрече в Минске руководитель внешнеполитического ведомства нашей страны и глава представительства ЕС в Беларуси рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшее развитие белорусско-европейских отношений.

Также стороны уделили внимание организации ряда совместных мероприятий, включая очередной раунд заседания координационной группы Беларусь - ЕС и перспективы участия Беларуси в саммите "Восточного партнерства" в ноябре этого года.

"Восточное партнерство" - это запущенная 8 лет назад инициатива Брюсселя по сближению с шестью постсоветскими странами: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой, Украиной.