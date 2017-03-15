Владимир Макей: Беларусь остается решительным и убежденным сторонником интеграции

15 Марта 2017 12:03

Беларусь остается решительным и убежденным сторонником интеграции и предлагает минскую площадку для укрепления взаимосвязей и сближения интеграционных процессов в Центральной и Восточной Европе. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с главами делегаций стран - участниц Вышеградской группы и "Восточного партнерства" в Минске.

"Эти субрегиональные интеграционные инициативы объединяют государства, которые, находясь между важнейшими центрами сил Европы, традиционно стремятся к самоопределению и устойчивому развитию", - подчеркнул Владимир Макей. Участники минской встречи (кстати, дебютной в подобном формате) обсудят план по пересмотру политики добрососедства, инициированный Евросоюзом осенью 2015 года. В нем прописано, что европейская политика соседства должна отражать не только интересы ЕС, но и интересы стран-партнеров. Отмечено, что председательство Беларуси в центрально-европейской инициативе также направлено на продвижение совместимости в большой Европе.