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Владимир Андрейченко встретился с послом Словакии в Беларуси
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22 Февраля 2017 15:00

Владимир Андрейченко встретился с послом Словакии в Беларуси

Белорусско-словацкое сотрудничество, развитие межпарламентского диалога и подготовка к летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. Эти и другие вопросы сегодня обсудили спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко и посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш. Большая часть переговоров была посвящена и взаимодействию на площадках Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы. Уже в июле белорусская столица примет 26-ю ежегодную сессию Парламентской ассамблеи. Она посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе. В Минск приедут около 700 гостей. Распоряжением Главы государства создан республиканский оргкомитет по подготовке масштабного мероприятия.

Напомним, в ноябре прошлого года Минск с официальным визитом посетил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Встреча на высшем уровне состоялась во Дворце Независимости. Значительная часть переговоров была посвящена продвижению диалога по линии Беларусь - ЕС, поскольку во второй половине 2016 Словакия председательствовала в Евросоюзе. Президент Александр Лукашенко выразил благодарность Словакии за нормализацию отношений Минска и Брюсселя. Кроме того, политики обсудили все вопросы взаимного сотрудничества.

Словакия - важный для нас партнер в Центральной Европе. Интерес к тесному взаимодействию с нашей страной лежит в плоскости как минимум 5 экономических направлений - это фармацевтика, атомная энергетика, производство шин, деревообработка и газовая сфера. Диалог о конкретных программах и проектах, которые интересны обеим странам, продолжится в ближайшее время. В апреле планируется визит премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова в Словакию.

Владимир Андрейченко, Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Нам приятно, что у нас такие теплые дружеские отношения с вашей страной сложились. Словакия - надежный партнер Беларуси в Европе. И приятно, что в последнее время у нас много уже сделано и многое делается для развития всесторонних отношений между нашими странами .И большая заслуга в этом и ваша".

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси: "Посол любого государства, тем более дружественного, когда начался такой новый виток активизации наших отношений, взаимной поддержки, думает, как сделать все эффективнее, лучше, чтобы наши отношения были результативными. Считаю, что общение с законодательным органом, парламентом страны вашей - это ключевая часть работы посла".

В настоящее время парламентская делегация нашей страны во главе с вице-спикером Болеславом Пирштуком находится в Вене. На зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ Беларусь презентует свой потенциал в качестве хозяйки 26-й ежегодной сессии.

  

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