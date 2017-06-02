Владимир Андрейченко встретился с послом Кореи в Беларуси

2 Июня 2017 19:10

Товарооборот между Беларусью и Кореей вырос почти на 40 % за первый квартал года и составляет около 200 миллионов долларов. Сегодня Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко отметил позитивную динамику развития отношений между странами на встрече с послом Кореи в Беларуси Ким Ёнг Хо. Между сторонами организована межправительственная группа дружбы. В ходе переговоров основное внимание было уделено возможностям инвестирования и созданию совместных проектов.

Ким Ёнг Хо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси:

"Сегодня мы действительно активно прибавили в нашем сотрудничестве. В Минске открыт совместный центр информационных технологий. И уже заключен меморандум по внедрению в Беларуси электронного правительства. Думаю, что наш опыт будет полезен вашим специалистам. Мы также недавно встречались с представителями министерств промышленности, торговли и энергетики. Как видите, интерес взаимный и в разных сферах".

В этом году ожидается и ряд встреч между членами правительств Беларуси и Кореи. Уже в конце июня запланировано участие нашей страны в совещании спикеров парламентов стран Евразии в Сеуле.