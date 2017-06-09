Въезд для граждан Беларуси в российских аэропортах будет облегчен

9 Июня 2017 19:00

Об этом сегодня журналистам заявил посол России в Беларуси Александр Суриков. Напомним, с 15 мая изменилась технология обслуживания пассажиров, которые прилетают из Беларуси в Россию.

Все рейсы из внутренних терминалов переведены в международные секторы российских аэропортов. Производится пограничный контроль. Предполагается, что в дальнейшем список будет заранее передаваться российской погранслужбе и пассажирам по прибытии не придется проходить никаких процедур. Александр Суриков также рассказал о некоторых корректировках. 1 июня в России вступил закон, который запрещает работать профессиональными шоферами водителям с иностранными правами. Впрочем, белорусам российские права не понадобятся.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

"Честно говоря, не все учли, принимая закон. После лета будут приниматься к нему поправки, исключающие требование, что надо иметь российские права водителям из стран Евразийского экономического союза, естественно, и Беларуси. Есть договоренность, что на ближайшем заседании Совета Министров Союзного государства, которое состоится в Санкт-Петербурге на следующей неделе, правительствами двух стран будет принят временный акт, исключающий требование иметь российские права для белорусских водителей".

В конце июня Беларусь и Россия отмечают 25-летие дипотношений. По словам Александра Сурикова, характерной особенностью двустороннего взаимодействия является интенсивный диалог.

В этом году состоялись уже три встречи президентов Беларуси и России, а также премьер-министров. Регулярно проводятся межмидовские консультации на различных уровнях по широкому спектру вопросов. Динамично развиваются и торгово-экономические отношения.