Весенняя сессия белорусского парламента откроется в Минске 3 апреля

30 Марта 2017 15:04

Для вынесения в Овальный зал уже готово 30 законопроектов. Среди них - международные ратификации и два декрета Президента. На заседании Совета Палаты представителей спикер Владимир Андрейченко призвал ускорить работу над остальными бумагами, отметив, что общество ждет принятия качественных документов, направленных на формирование благоприятного бизнес-климата. Запланирован ряд выездных мероприятий в регионе. Идет работа и над проектом бюджета на следующий год. Наряду с этим важная часть работы по-прежнему в избирательных округах.

Владимир Андрейченко, Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Вы хорошо знаете ситуацию в регионах, имеющиеся на местах проблемы. Людей волнуют многие вопросы. Но в настоящее время на первый план выходят вопросы занятости, трудоустройства. Мы должны находиться на переднем крае этой работы и максимально оказывать помощь в решении насущных проблем избирателей".

Насыщенным будет и график международной жизни депутатов – уже в апреле в Минске ждут коллег из Польши, Китая и Чехии. А наша делегация направится с визитом в Пакистан и на заседание Бюро Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Данию.