В Вене сегодня состоится экспертная встреча ЦЕИ и ОБСЕ

9 Июня 2017 07:05

В Вене сегодня состоится экспертная встреча высокого уровня. Ее организатор - секретариаты ЦЕИ и ОБСЕ. Тема - преодоления негативных социальных и экономических последствий неконтролируемой миграции в странах Европы.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Это будет первое совместное мероприятие подобного рода, организуемое ЦЕИ и ОБСЕ. На встрече будут обсуждаться ключевые моменты реагирования на неконтролируемую миграцию. Цель мероприятия - выработка конкретных рекомендаций в поддержку новых инициатив, направленных на совершенствование мер по управлению крупными миграционными потоками на региональном и субрегиональном уровне".

Отметим, проведение встречи предусмотрено Программой белорусского председательства в Центрально-Европейской Инициативе в этом году.