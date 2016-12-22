В Тбилиси состоялась церемония открытия посольства Беларуси в Грузии

20 Декабря 2016 21:23

В Тбилиси сегодня состоялась церемония открытия посольства Беларуси в Грузии. Это знаковое событие для торгово-экономических и политических отношений двух стран. Главными задачами белорусской дипмиссии станет активизация торгового и инвестиционного сотрудничества, а также расширение диалога в гуманитарных сферах. В последние годы бизнес двух стран находит общий язык в абсолютно разных проектах. Подтверждение тому и объем взаимной торговли, который уверенно прибавляет с каждым месяцем. Из Тбилиси мой коллега Сергей Гусаченко.

А участок, между прочим, более 200 километров. Компания Владимира оснащает его почти 10 лет. Все, что связано с электричеством и автоматизацией, для местной железной дороги делают белорусские инженеры. Крупный контракт на 30 миллионов долларов выполняют исправно.

Баку, Тбилиси, Карс. Эту железку называют Шелковый путь № 2. Но Владимиру и этого рынка мало. Недавно решили попробовать силы на новом: продавать белорусские продукты питания. Скоро построят свой оптовый склад, а пока вырастили 20 гектаров картошки из белорусских семян.

Пока Владимир думал, Георгий активно взялся за дело. И в центре Тбилиси теперь яркие вывески с говорящим названием "Белорусский".

Идею для бизнеса подсказали друзья из Азербайджана. В Баку тоже успешно продают белорусскую молочку и мясо. Даже в полдень сотрудники активно заполняют пустеющие прилавки, а после шести в магазине и вовсе выстраиваются очереди. Не ожидая такого активного спроса, почти сразу они открыли второй площадью вдвое больше. Но и там приходится ждать покупки. Теперь подыскивают сразу три помещения.

А вот представители Пинскдрева на недостаток пространства не жалуются. Три этажа и тысяча квадратных метров. Новые коллекции расходятся на ура. Их мебель украшает министерства, дорогие отели и даже популярные шоу на местных телеканалах. Скоро филиал появится и в Батуми.

Тем удивительнее, что несмотря на два десятилетия дипотношений до минувшего года в контактах на высоком уровне у Минска и Тбилиси абсолютное затишье.

Новую страницу открыли в апреле 15-го. В закавказскую страну впервые с официальным визитом прибывает Президент Беларуси.

Общий язык лидеры двух стран находят быстро. Делегации подписывают пакет из 15 совместных документов, а саму встречу в итоге назовут исторической. В аэропорт Главу белорусского государства Георгий Маргвелашвили провожает лично, в этот же день становится известно, что в Тбилиси откроется и наше посольство.

Весной этого года во Дворце Независимости уже грузинский премьер. Отношения, что называется, завертелись. В марте в Минске - представительный бизнес-форум, в сентябре в Тбилиси - национальная выставка Беларуси.

И это помимо культурных мероприятий. И это учитывая то, что Минск и Тбилиси уже год как города-побратимы. И вот еще один важный шаг - официальное открытие белорусской дипмиссии.

Белорусский флаг теперь развивается в одном из престижных кварталов Тбилиси. На торжественной церемонии немало гостей - министерский корпус, деловые круги, парламентарии и дипломаты из разных стран. Им взаимодействовать вместе и развивать новые проекты.

Из окон посольства открывается прекрасный вид на местные горы. Отличный повод плодотворно работать, улыбаются белорусские дипломаты, намекая на достижение новых вершин в отношениях Тбилиси и Минска.

Динамика этого года радует. Товарооборот вырос на 70 % до 63 миллионов долларов.

Потенциал высокий, но цифры пока все же скромные. На высшем уровне поставлена задача достичь планки в 200 миллионов. В том числе и об этом Владимир Макей говорил сегодня со своим грузинским коллегой. Встреча в МИД прошла утром, главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд вопросов не только экономического блока.

Сегодня Беларусь поставляет в Грузию 380 видов товара. Понятно, что какие-то позиции - это мелкие партии, но ведь и страна небольшая. Население - меньше 4 миллионов. Впрочем, даже беглый анализ структуры местной экономики показывает, прибавить можно во многих сферах. Открытие дипмиссии, безусловно, для этого отличный фундамент, да и белорусский посол человек опытный. Михаил Мятликов долгое возглавлял Белорусскую торгово-промышленную палату, так что начинать с нуля не придется. Связи, знакомства и, главное, хорошие личные отношения налажены со многими бизнесменами. А ведь в Грузии это ценится даже больше, нежели подписи под контрактом.