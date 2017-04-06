В Ташкенте сегодня пройдет очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ

7 Апреля 2017 07:03

Белорусскую сторону представит глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси: "На повестке дня заседания 15 пунктов, касающихся сотрудничества между государствами-участницами в политической, экономической, культурной сферах, а также взаимодействия между МИД и координации деятельности правоохранительных органов. Принципиально важным для Республики Беларусь является проведение взвешенной и поступательной модернизации Экономического суда СНГ, которое призвано обеспечить повышение эффективности его функционирования".

Особое внимание главы МИД стран СНГ в Ташкенте уделят блоку вопросов по реализации решения совета об адаптации Содружества к современным реалиям.