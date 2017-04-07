В Ташкенте прошло очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ

8 Апреля 2017 09:06

Белорусскую делегацию на встрече возглавил Владимир Макей. Ключевые вопросы повестки заседания - оптимизация деятельности Экономического суда СНГ, а также оценка практики применения порядка распределения квотных должностей среди государств-участников в Исполнительном комитете СНГ. Был утвержден План многоуровневых межмидовских консультаций на 2017 год и рассмотрен блок вопросов по совершенствованию механизмов взаимодействия правоохранительных органов государств-участников. Министры иностранных дел приняли Заявление о недопустимости дискриминации и нетерпимости по отношению к христианам, мусульманам и представителям других конфессий. Решено провести очередное заседание Совета министров иностранных дел 10 октября в Москве, накануне саммита глав государств СНГ. На полях заседания прошли встречи министра иностранных дел Беларуси с главами внешнеполитических ведомств стран Содружества, в рамках которых обсуждались наиболее актуальные вопросы международной повестки дня.