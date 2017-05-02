Политика
30 Апреля 2017 21:04
В студии Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим
Минувшая неделя стала выразительной в смысле белорусско-украинских контактов. При этом на высшем уровне, как видим, обсуждали не только последствия Чернобыля, но и вопросы экономического взаимодействия. Как раз весь спектр двусторонних отношений Минска и Киева проанализируем прямо сейчас. В студии "Главного эфира" Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в нашей стране Игорь Кизим (видео).
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