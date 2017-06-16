В Санкт-Петербурге прошло заседание Совета Министров Союзного государства

16 Июня 2017 19:03

С 1 июля белорусские водители вновь смогут работать на территории России по своим водительским удостоверениям.

Такое решение принято сегодня на заседании Совета Министров Союзного государства в Санкт-Петербурге. Премьер-министры Беларуси и России обсудили два десятка вопросов торгово-экономического сотрудничества. По сравнению с прошлым годом товарооборот между странами увеличился более чем на четверть. Беларусь сегодня - первый торговый партнер России на пространстве СНГ и четвертый среди всех стран. 35% экспортных поставок - это белорусские продукты и сельскохозяйственное сырье. Обсудили также совместные научные проекты и сотрудничество в энергетической сфере. Это касается единого рынка газа, который должен заработать к 2025 году.

Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев также обсудили формирование единой миграционной политики и наболевший вопрос - единое визовое пространство. Возникли некоторые проблемы, из-за того, что российская сторона ввела новый порядок приема воздушных судов, прибывающих из Беларуси. Как отметил Дмитрий Медведев, этот вопрос будет прорабатываться законодательно, чтобы граждане двух стран не испытывали неудобств при пересечении границы.

По итогам сегодняшнего заседания Союзного Совмина также было принято решение, которое позволит решить проблемные вопросы по снятию взаимных ограничений в поставках продукции машиностроения.