Политика
16 Июня 2017 15:03
В Санкт-Петербурге прошла встреча премьеров Беларуси и России
В преддверии Совета Министров Союзного государства сегодня в Санкт-Петербурге прошла встреча премьеров Беларуси и России. Стороны обсудили предстоящее заседание и отметили, что рассчитывают на хороший результат. Андрей Кобяков поблагодарил Дмитрия Медведева за гостеприимство и основательную подготовку встречи. Отметим, в повестке дня союзного Совмина 19 вопросов. Особое внимание будет уделено перспективам развития машиностроительного комплекса и сотрудничества в агропромышленной сфере.
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