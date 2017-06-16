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В Санкт-Петербурге прошла встреча премьеров Беларуси и России
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16 Июня 2017 15:03

В Санкт-Петербурге прошла встреча премьеров Беларуси и России

В преддверии Совета Министров Союзного государства сегодня в Санкт-Петербурге прошла встреча премьеров Беларуси и России. Стороны обсудили предстоящее заседание и отметили, что рассчитывают на хороший результат. Андрей Кобяков поблагодарил Дмитрия Медведева за гостеприимство и основательную подготовку встречи. Отметим, в повестке дня союзного Совмина 19 вопросов. Особое внимание будет уделено перспективам развития машиностроительного комплекса и сотрудничества в агропромышленной сфере.

  

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