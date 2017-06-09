Политика
9 Июня 2017 13:20
В посольстве Исламской Республики Иран в РБ сегодня открыта книга соболезнований
В посольстве Исламской Республики Иран в РБ сегодня открыта книга соболезнований в память о погибших и пострадавших во время террористического акта 7 июня в Тегеране. Свои соболезнования выразил также М.В. Мясникович.
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