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Политика
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9 Июня 2017 13:20

В посольстве Исламской Республики Иран в РБ сегодня открыта книга соболезнований

В посольстве Исламской Республики Иран в РБ сегодня открыта книга соболезнований в память о погибших и пострадавших во время террористического акта 7 июня в Тегеране. Свои соболезнования выразил также М.В. Мясникович.

  

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