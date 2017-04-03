Политика
3 Апреля 2017 07:06
В парламенте Беларуси готовы рассмотреть вопрос о введении страховой медицины для врачей и медсестер
Об этом накануне в "Главном эфире" заявили депутаты Палаты представителей. Также они сообщили о направлении в Администрацию Президента пакета предложений по совершенствованию Декрета №3 "О социальном иждивенчестве". Поправки расширяют перечень категорий граждан, освобожденных от уплаты сбора и полномочия местных властей.
Сегодня открывается весенняя сессия белорусского парламента. В первый день Палата представителей рассмотрит около 10 вопросов. Это международные ратификации, изменения в законы "Об антимонопольной деятельности" и "О патентах на промышленные образцы".
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