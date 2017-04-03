Главная>>Агентство теленовостей>>Политика>>В парламенте Беларуси готовы рассмотреть вопрос о введении страховой медицины для врачей и медсестер
Политика
RSS

3 Апреля 2017 07:06

В парламенте Беларуси готовы рассмотреть вопрос о введении страховой медицины для врачей и медсестер

Об этом накануне в "Главном эфире" заявили депутаты Палаты представителей. Также они сообщили о направлении в Администрацию Президента пакета предложений по совершенствованию Декрета №3 "О социальном иждивенчестве". Поправки расширяют перечень категорий граждан, освобожденных от уплаты сбора и полномочия местных властей.

Сегодня открывается весенняя сессия белорусского парламента. В первый день Палата представителей рассмотрит около 10 вопросов. Это международные ратификации, изменения в законы "Об антимонопольной деятельности" и "О патентах на промышленные образцы".

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =