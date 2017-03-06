Политика
6 Марта 2017 15:04
В Палате представителей прошла встреча Андрея Наумовича с Бербель Кофлер
Сегодня в Палате представителей прошла встреча председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрея Наумовича с депутатом бундестага, уполномоченным федерального правительства ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер. Мероприятие состоялось по инициативе делегации ФРГ. Стороны обсудили Национальный план Беларуси по правам человека до 2019 года. Немецкая сторона приветствует принятие данного документа, который охватывает важные темы, напрямую увязанные с сотрудничеством Беларуси и Совета Европы.
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