Политика
23 Мая 2017 12:05
В Оршанском районе проходит выездное заседание Президиума Совета Министров
В Оршанском районе проходит выездное заседание Президиума Совета Министров по вопросам развития региона. В программе посещение предприятий, а также заседание правительства. Особое внимание будет уделено перспективам населенных пунктов района.
В Орше работает наш корреспондент Светлана Лукьянюк (прямое включение).
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