Главная>>Политика>>В Оршанском районе проходит выездное заседание Президиума Совета Министров
Политика
RSS
В Оршанском районе проходит выездное заседание Президиума Совета Министров
Скачать Поделиться

23 Мая 2017 12:05

В Оршанском районе проходит выездное заседание Президиума Совета Министров

В Оршанском районе проходит выездное заседание Президиума Совета Министров по вопросам развития региона. В программе посещение предприятий, а также заседание правительства. Особое внимание будет уделено перспективам населенных пунктов района.

В Орше работает наш корреспондент Светлана Лукьянюк (прямое включение).

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =