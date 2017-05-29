В МВД сокращено более тысячи должностей

31 Мая 2017 19:03

Очередные перерасчеты минимальных и социальных пенсий в Беларуси проведут 1 августа и 1 ноября.

Сегодня об этом заявил вице-премьер Василий Жарко на совместном заседании двух палат парламента. Правительство отвечало на вопросы депутатов и сенаторов. Главная задача - не допустить снижения уровня благосостояния людей. Поэтому соотношение размера средней пенсии по возрасту к средней зарплате на уровне не менее 40% будет сохраняться. В Овальном зале затронули и тему реформирования средней школы. Вице-премьер заверил, что рациональный механизм изменения ее режима работы будет выработан в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что является сторонником начала занятий в 9 утра.

Несколько комментариев сегодня в парламенте прозвучало и от министра внутренних дел. В частности, журналистов интересовал ход проверки в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. Глава МВД Беларуси отметил, что окончательное решение будет озвучено не ранее, чем через месяц.

Говоря об оптимизации структуры МВД, руководитель подчеркнул, что на сегодня сокращено более тысячи должностей. Многие из них до последнего времени оставались вакантными.