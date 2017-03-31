В Москве состоялось заседание Координационного совета ОДКБ

1 Апреля 2017 12:00

Тема обсуждения - борьба с незаконной миграцией. Государства, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности, не должны повторить печальный опыт ЕС, где вопрос нелегальных мигрантов сегодня стоит особо остро.

Надо играть на опережение. Чтобы урегулировать трудовую миграцию, в каждом регионе России работают центры временного размещения незаконных мигрантов. Там содержатся иностранные граждане, которые находятся в стране нелегально - работают по поддельным документам, скрываются от неуплаты алиментов, ведут преступную деятельность. В 2016 году за нарушение трудового законодательства из России было выдворено 6 тысяч 500 человек. В скором будущем подобные центры появятся и в Беларуси.

Также во время заседания были подведены итоги операции "Нелегал". Она проводится совместно во всех странах ОДКБ и направлена на борьбу с незаконной миграцией. За 9 операций выявлено более одного миллиона нарушений миграционного законодательства.

Задержано более полутора тысяч человек, находящихся в розыске. Заведено свыше 5 тысяч уголовных дел, из них 400 связаны с торговлей людьми. Также установлены незаконные финансовые операции на сумму более 16 миллиардов долларов.