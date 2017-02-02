В Минске завершились переговоры трехсторонней контактной группы по разрешению ситуации на востоке Украины

1 Февраля 2017 21:00

Участники призывают конфликтующие стороны строго соблюдать режим прекращения огня. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Эскалация конфликта в районе Авдеевки стала основной темой обсуждения. Итогом переговоров стало заявление группы и представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которое поддержали все участники встречи.

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе: "Трехсторонняя контактная группа призывает к строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, а также к отводу вооружений, подпадающих под действие минских соглашений, на определенные ранее расстояния до 5 февраля. Кроме того, в документе содержится призыв обеспечить безопасный доступ представителей ОБСЕ к зоне конфликта для выполнения ими своих обязанностей и оказать содействие гуманитарным усилиям по восстановлению отопления, водо- и энергоснабжения, в том числе путем проведения ремонтных работ на объектах инфраструктуры".

В Авдеевке ремонтные бригады приступили к восстановлению энергоснабжения. В течение нескольких суток город остается настоящей горячей точкой Донбасса. Несмотря на попытку местных властей установить режим тишины, выстрелы не прекращаются.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов побывал сегодня на передовой линии обороны в Авдеевке. Он поручил военным подготовиться к наступлению со стороны сепаратистов и быть готовыми к контрнаступлению.