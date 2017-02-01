В Минске завершилась встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины

1 Февраля 2017 19:03

Участники переговоров согласовали заявление с призывом прекратить огонь в Донбассе. Эскалация конфликта в районе Авдеевки стала основной темой переговоров. Обсуждался и вопрос об обмене военнопленными.

В Донецкой области продолжаются обстрелы. Из-за обострения ситуации люди остались без воды, тепла и света, объявлено чрезвычайное положение. В Авдеевке оборудованы 11 пунктов обогрева - около тысячи человек обратились за помощью. Идет эвакуация местных жителей - в первую очередь пожилых людей.





Глубокую обеспокоенность эскалацией конфликта на востоке Украины выразили в ООН, призвав к обязательному выполнению минских соглашений. Кстати, сегодня Украина начала председательствовать в Совбезе ООН, продлится это месяц. В ближайшее время должна быть утверждена программа работы Совбеза на предстоящий период.