24 Мая 2017 21:09

В Минске завершилась очередная встреча трехсторонней контактной группы по разрешению ситуации на востоке Украины. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призвал участников конфликта уважать человеческую жизнь и соблюдать договоренности. С таким заявлением австрийский дипломат выступил перед прессой. Мартин Сайдик отметил, что первые дни мая стали одними из самых смертоносных для гражданского населения в зоне конфликта за очень долгое время.

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе: "Очень печально, что количество погибших гражданских лиц увеличилось за год на 120%. Это подтверждается отчетами СММ ОБСЕ. Это во многом является результатом продолжения использования тяжелого вооружения в пяти горячих точках и затягивании процесса разминирования".

По словам Мартина Сайдика, 85% нарушений режима тишины происходят в районах Ясиноватой, Мариуполя, Светлодарска и Авдеевки. Последняя была в очередной раз обстреляна накануне с применением реактивных систем залпового огня. Восемь снарядов попали в жилые дома. Осколочное ранение головы получил местный житель.