В Минске встретятся министры обороны ОДКБ

13 Июня 2017 07:00

Эта официальная неделя в Минске пройдет под знаком безопасности. В столице состоятся мероприятия белорусского председательства в Организации Договора о коллективной безопасности. ОДКБ должна выходить на новый уровень и обретать реальную силу. Об этом неоднократно заявляла Беларусь.

Ожидается, что с участниками встретится Президент Александр Лукашенко, - сообщила пресс-секретарь Главы государства Наталья Эйсмонт. Сегодня пройдет заседание министров обороны ОДКБ. В повестке дня - 12 вопросов, среди которых - план подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на следующий год. А на четверг запланировано заседание Комитета секретарей советов безопасности.

Напомним, в ОДКБ входят 6 стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Минск сейчас - в статусе председателя. К слову, в этом году ОДКБ отмечает четвертьвековой юбилей.