В Минске открывается конференция "25 лет внешней политике Беларуси"

19 Мая 2017 07:06

Четверть века независимости. В Минске стартует конференция "25 лет внешней политике Беларуси". В дискуссии примут участие министры, которые в разное время руководили внешнеполитическим ведомством, а также депутаты, белорусские и иностранные дипломаты, представители экспертного сообщества.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Во время дискуссий будет рассмотрен широкий круг вопросов: от зарождения суверенной внешней политики Республики Беларусь, развития отношений с основными внешнеполитическими партнерами до проблем концептуализации современной внешней политики нашей страны и реагирования на угрозы мировой и региональной безопасности".

Конференция организована в рамках экспертной инициативы "Минский диалог". Как ожидается, с приветственным словом к участникам встречи обратится глава МИД Беларуси Владимир Макей.