В Минске состоялась конференция "Минский диалог: 25 лет внешней политике Беларуси"

19 Мая 2017 21:10

В белорусской столице состоялась конференция "Минский диалог: 25 лет внешней политике Беларуси". В дискуссии приняли участие министры, которые в разное время руководили внешнеполитическим ведомством, а также депутаты, иностранные дипломаты, независимые эксперты из Беларуси, стран ЕС, России. "Минский диалог" - во многом уникальный форум. Это нейтральная площадка для обсуждения альтернативных точек зрения и возможных упущений. В спокойном тоне - без лишней политизированности. Власть и экспертное сообщество вместе обсуждают современные вызовы и ищут наиболее оптимальное направление, по которому должно развиваться государство. Продолжит

Сессии форума "Минский диалог", как правило, проходят за закрытыми дверями - это способствует более откровенному обмену мнениями. В этом году организаторы сделали исключение. На встрече представители власти и независимые эксперты обсуждали главные вызовы современности, а также роль Беларуси в региональной и глобальной политике. Лейтмотив форума - национальные интересы и независимость - прежде всего. И для их защиты государство и общество должны быть едины.

Открывая форум, глава МИД Беларуси Владимир Макей отметил важность "Минского диалога". Эта экспертная инициатива объединяет людей разных взглядов ради общей цели - сделать страну лучше.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "Будь ты даже семи пядей во лбу, все равно на каком-то этапе у тебя, как говорят охотники, "замыливается" глаз. Подобного рода площадки дают возможность для того, чтобы услышать альтернативную точку зрения на те или иные события, на те или иные перспективы".

Министр подчеркнул, что последние 25 лет стали для страны судьбоносными. В поисках идентичности белорусы пытались взять лучшее и от интернационального СССР, и от высокотехнологичного Запада. При этом на всем постсоветском пространстве Беларусь остается единственным государством, которое не затронули вооруженные конфликты.

Главный же вызов для современной Беларуси - говорят эксперты - в том, что мир вошел в ситуацию, когда старая система ценностей и старые правила игры больше не работают, а новые еще не придуманы.

Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы "Минский диалог": "Всегда в таких ситуациях малые страны, особенно те, которые зажаты между геополитическими центрами притяжения (а это как раз ситуация Беларуси), оказываются перед вызовом своей выживаемости, суверенитету и развитию. Сегодня перед Беларусью стоит задача выстроить свою внешнюю политику таким образом, чтобы все те ресурсы, которые у нас как у не самой большой страны есть, максимально направить на обеспечение собственного суверенитета и развития".

Главные принципы внешней политики Беларуси остаются неизменными на протяжении долгих лет. Это нерушимость границ, неприменение силы и невмешательство в дела других государств. Ну и, конечно же, толерантность и многовекторность.

Сергей Кизима, профессор, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Беларуси: "Беларусь первая из европейских государств наладила мощнейшие отношения с центром будущего мира. Мир будет китаеязычным - всем это уже понятно. Экономика смещается в Азию, и мы там первыми из европейских стран находимся с самым мощным преференциальным партнером в Азии - Китайской Народной Республикой. Конечно, из достижений последних лет это важнейшая роль в урегулировании украинского кризиса. Абсолютно искреннее желание помочь, которое заметили практически все. И мы неслучайно будем принимать летом Парламентскую Ассамблею ОБСЕ в первый раз, потому что как раз это знак признания со стороны очень серьезной организации в сфере безопасности".

Кстати, участники "Минского диалога" отмечают, что именно благодаря нежеланию делать так называемый окончательный выбор между Востоком и Западом у нашей страны есть все шансы стать универсальной переговорной площадкой для разрешения разного рода региональных и даже глобальных конфликтов. Ведь, как показал опыт работы той же контактной группы по Украине, белорусская столица одинаково комфортна для всех крупных игроков. С одной стороны, Беларусь прекрасно понимает позицию той же России или, к примеру, Китая. С другой - ведет поступательный процесс нормализации отношений с ЕС и США. К слову, о диалоге с Вашингтоном и Брюсселем на форуме также говорили очень много.

Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и нацбезопасности: "Мы не полностью удовлетворены тем, что происходит, но, по меньшей мере, тенденции позитивные. В том числе, то, что сейчас делается в рамках "Минского диалога", направлено на то, чтобы объяснить нашим партнерам, что мы собой представляем, чтобы они еще лучше поняли, что мы не враги, а партнеры".

Такое понимание, впрочем, постепенно приходит, говорят в кулуарах форума. Об этом свидетельствует и приостановка американских санкций в отношении белорусских компаний, и работа по упрощению визового режима с ЕС. В то же время глава МИД Беларуси заявил, что белорусские интересы никогда не будут ограничиваться каким-то одним направлением. А суть внешней политики и впредь будет заключаться в построении множества геополитических опор.