В Минске сегодня пройдут консультации помощников глав стран "нормандской четверки"

6 Апреля 2017 07:12

В Минске сегодня, как ожидается, пройдут консультации помощников глав стран "нормандской четверки". Эту информацию нам накануне подтвердили в МИД Беларуси. Повестка заседания пока неизвестна. Встреча будет проходить в закрытом режиме. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, о проведении переговоров было объявлено по итогам телефонного разговора Владимира Путина с немецким канцлером Ангелой Меркель и главой Пятой Республики Франсуа Олландом.

Напомним, "нормандская четверка" - это дипломатическая группа из представителей Украины, Германии, Франции и России, которая занимается вопросами урегулирования ситуации на востоке Украины и исполнения минских соглашений. Ситуация в Донбассе пока остается довольно напряженной. С 1 апреля в регионе вступил в силу режим прекращения огня, введенный в преддверии пасхальных праздников по итогам переговоров контактной группы в Минске. Однако, по сообщениям наблюдателей, перемирие соблюдается не полностью.