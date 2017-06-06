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В Минске сегодня пройдет заседание контактной группы по ситуации на востоке Украины
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7 Июня 2017 12:08

В Минске сегодня пройдет заседание контактной группы по ситуации на востоке Украины

Как ожидается, одной из основных тем станут вопросы безопасности. В мае стороны конфликта договорились о прекращении огня в преддверии Дня защиты детей. Но долгим это перемирие не было. Планируется согласовать и дату обмена пленными. Кроме того, профильная подгруппа обсудит процессы разминирования, открытия новых зон безопасности и возможность введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс, а также старт работы КПП "Золотое".

  

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