В Минске сегодня пройдет заседание контактной группы по ситуации на востоке Украины

7 Июня 2017 12:08

Как ожидается, одной из основных тем станут вопросы безопасности. В мае стороны конфликта договорились о прекращении огня в преддверии Дня защиты детей. Но долгим это перемирие не было. Планируется согласовать и дату обмена пленными. Кроме того, профильная подгруппа обсудит процессы разминирования, открытия новых зон безопасности и возможность введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс, а также старт работы КПП "Золотое".