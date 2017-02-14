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В Минске сегодня пройдет заседание Комитета национальных координаторов ЦЕИ
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14 Февраля 2017 07:05

В Минске сегодня пройдет заседание Комитета национальных координаторов ЦЕИ

В этой организации с начала года председательствует наша страна. Глава белорусского МИДа представит основные приоритеты и предварительную программу инициатив Минска. Наша страна присоединилась к  Центрально-Европейской Инициативе в 1996 году. В последние годы реализовано 6 проектов организации в сферах транспорта, туризма, культуры, образования и научных исследований.

  

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