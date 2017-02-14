В Минске сегодня пройдет заседание Комитета национальных координаторов ЦЕИ

14 Февраля 2017 07:05

В этой организации с начала года председательствует наша страна. Глава белорусского МИДа представит основные приоритеты и предварительную программу инициатив Минска. Наша страна присоединилась к Центрально-Европейской Инициативе в 1996 году. В последние годы реализовано 6 проектов организации в сферах транспорта, туризма, культуры, образования и научных исследований.