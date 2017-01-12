Политика
12 Января 2017 07:19
В Минске сегодня пройдет Совет постпредов СНГ
Формирование общего образовательного пространства в странах Содружества обсудит сегодня Совет постпредов СНГ в Минске. Кроме этого, планируется рассмотреть развитие договорно-правовой базы Содружества в этом году. Планируется, что за 2017 высшие органы СНГ рассмотрят 49 проектов документов. Утвердят постпреды и план своей работы на год.
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