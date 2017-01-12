В Минске сегодня пройдет Совет постпредов СНГ

12 Января 2017 07:19

Формирование общего образовательного пространства в странах Содружества обсудит сегодня Совет постпредов СНГ в Минске. Кроме этого, планируется рассмотреть развитие договорно-правовой базы Содружества в этом году. Планируется, что за 2017 высшие органы СНГ рассмотрят 49 проектов документов. Утвердят постпреды и план своей работы на год.