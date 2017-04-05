В Минске пройдут консультации помощников глав государств "нормандской четверки"

5 Апреля 2017 19:07

Завтра в Минске, как ожидается, пройдут консультации помощников глав государств "нормандской четверки". Эту информацию нам подтвердили в МИД Беларуси. Повестка заседания неизвестна. Встреча будет проходить в закрытом для прессы режиме. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, о проведении переговоров было объявлено по итогам состоявшегося накануне телефонного разговора Владимира Путина с немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

Между тем ситуация на Донбассе пока остается довольно напряженной. С 1 апреля в регионе вступил в силу режим прекращения огня, введенный в преддверии пасхальных праздников по итогам переговоров контактной группы в Минске. Однако, по сообщениям наблюдателей, перемирие соблюдается не полностью.