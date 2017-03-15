В Минске прошла встреча заместителей министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства" и Вышеградской группы

15 Марта 2017 15:06

Беларусь остается убежденным сторонником интеграции и предлагает минскую площадку для укрепления взаимосвязей в Центральной и Восточной Европе, заявил Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в ходе встречи заместителей министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства" и Вышеградской группы в Минске. Эти инициативы объединяют государства, которые, находясь между важнейшими центрами сил Европы, традиционно стремятся к самоопределению и устойчивому развитию. Минск рассчитывает, что проведение постоянных консультаций послужит реализации общих целей в регионе.

Олег Кравченко, замминистра иностранных дел Беларуси: "Сегодняшнее мероприятие позволило обменяться мнениями и обсудить возможности и перспективы совместной деятельности в сферах взаимного интереса как на уровне стран, так и между "Восточным партнерством" и Вышеградской группой".

Результаты сегодняшних консультаций внесут важный вклад в повестку и практические итоги встречи министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" и Вышеградской группы, которая состоится 12 апреля в Варшаве в преддверии ноябрьского саммита в Брюсселе.

Марек Зюлковский, замминистра иностранных дел Польши: "Спасибо большое за инициативу белорусских партнеров и коллег в том, чтобы действительно сегодняшнюю встречу организовать и провести".

Участники совещания определили приоритетные направления сотрудничества. Среди них развитие транспортной инфраструктуры, сближение норм и стандартов, связанных с таможенным режимом и торговлей, поддержка экономического развития на муниципальном и региональном уровнях, а также образование.