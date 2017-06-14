15 Июня 2017 15:00

Осенью совбезы стран ОДКБ представят главам государств планы по изменению принципов военно-технического сотрудничества альянса. По словам экспертов, меры направлены на повышение качественного уровня Организации Договора о коллективной безопасности. Это сегодня сообщил Госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась. В эти минуты в Минске продолжается заседание комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. На встрече делегаты уже рассмотрели более десятка важнейших вопросов. В частности, перспективы совершенствования системы управления сил спецназа, выделенных в состав КСОР ОДКБ. Кроме того обсужден план совместной подготовки органов управления и формирований на 2018 год, а также план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на ближайшее время.

Юрий Хачатуров, Генеральный секретарь ОДКБ: "Секретари советов безопасности и министры обороны согласовали план совместных мероприятий. Мы будем проводить 5 учений, много тренировок, а также ряд конференций, круглых столов и других мероприятий на 18-й год".

Станислав Зась, Госсекретарь Совета безопасности Беларуси: "Обсуждался эфир состояния дел в ОДКБ и перспективы Организации в сфере информационной безопасности. Это актуальная тема, и сегодня в выступлениях секретарей совбезов были отражены состояния дел, реальные угрозы, существующие для наших государств в сфере информационной безопасности".

Сегодня же делегаты заседания комитета секретарей советов безопасности возложили венки и цветы к монументу Победы в центре Минска. Таким образом делегаты подчеркнули важность общей исторической памяти и взаимные интересы в обеспечении безопасности стран - участниц ОДКБ.