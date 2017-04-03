В Минске открылась весенняя сессия белорусского парламента

3 Апреля 2017 21:19

В повестке дня уже 30 проектов законов, еще столько же сейчас дорабатывают в комиссиях. Речь идет и об улучшении деловой инициативы, и о развитии инновационной деятельности, и о поддержке больших семей, а также занятости. За какие документы голосовали в первый день, о задачах на перспективу - из Овального зала Светлана Лукьянюк.

Здесь, в Национальном центре законодательства и правовых исследований, знают все о юридических тонкостях законов. До парламента рукой падать, но не всегда этот путь прост. Поправки по вопросам патентов на изобретения готовили весь прошлый год. Сегодня предлагают новые решения, призванные повысить эффективность охраны.

Отстаивать права на патент и требовать возместить убытки только через суд. Компенсация от 1-й до 50 тысяч базовых. А товар-копию изымут из торговли. Но разработчики закона уверены: права патентообладателя все же не могут быть безграничными. Поэтому и расширяют возможности для принудительного лицензирования.

Главные споры вокруг исключенной статьи о патентах на медицинские методы лечения. Патент - это монополия и получение прибыли. А на деле получалось просто моральное удовлетворение.

Новые подходы депутаты одобрили единогласно. И законопроект уже в копилке весенней сессии. Она открылась сегодня по звуки государственного гимна.

Впереди три месяца заседаний. О планах говорил сегодня спикер Владимир Андрейченко. Развитие частного дела, инвестиции и инновации. Ответы на ряд вопросов депутаты ждут в этом зале и от Президента во время Обращения к парламенту и белорусскому народу.

Министр экономики сегодня в парламенте отметил, что по первому кварталу ВВП будет ниже прогноза на 0,2-0,3 % из-за недогруженности нефтянки и строительной отрасли. Но делать годовые прогнозы рано. Хотя на них заглядывают.

В стенах парламента уже негласно присутствует и проект бюджета на следующий 2018 год. Пока только в стадии обсуждения, но это и понятно. Ведь принимать будут осенью. Но уже весной просчитывать экономический рост, наши доходы и расходы, налоговую базу. И все с оглядкой на бизнес.

В его поддержку и проекты законов о государственно-частном партнерстве, инвестфондах, госзакупках и по развитию конкуренции и ограничению монополий. Депутаты поддержали документ в первом чтении. Коснется он и крупных торговых сетей, попадающих под законодательные санкции.

Альтернативой крупным сетям в малых городах министр называет небольшие частные магазины. Им предложат работать льготно, как агроусадьбам, за одну базовую в год. Недели через две появится проект указа. На контроле у МАРТа сегодня и необоснованный рост цен. Даже решили открыть горячую линию. Вопросы и к производителям, и к торговле.

А в планах Минздрава перевести все поликлиники и больницы на электронные сервисы. Это займет лет пять. А на деле получим новый подход в цепочке “врач-пациент”.

Новый проект в 125 миллионов долларов профинансирует Международный банк реконструкции и развития. Депутаты соглашение поддержали. Вообще внешнему вектору внимание особое. Уже в апреле ждем делегации из Польши, Китая и Чехии. Сами поедем в Пакистан. А летом примем и сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Парламентарии будут добиваться и снятия барьеров для формирования общих рынков в ЕАЭС. На эту работу настроил коллег спикер Совета Республики Михаил Мясникович. Сегодня сенаторы также собрались на первое заседание весенней сессии.