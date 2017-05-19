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Политика
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19 Мая 2017 11:20

В. Макей: Технические переговоры с ЕС по визовой либерализации и реадмиссии продолжаются

Также руководитель внешнеполитического ведомства нашей страны заявил, что Беларусь не видит трагедии в переводе Россией белорусских авиарейсов в международные терминалы.

  

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