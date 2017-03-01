В Германии понимают необходимость упрощения визового режима с Беларусью

1 Марта 2017 21:38

И позитивно оценивают введенный 5-дневный срок для путешествий по нашей стране без виз.

Такое мнение высказал депутат бундестага сегодня в эксклюзивном интервью съемочной группе Агентства теленовостей. Йоханн Вадефуль, заместитель руководителя германско-белорусской парламентской группы, провел ряд встреч в Беларуси. Сегодня состоялись переговоры с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Как было отмечено, активизация парламентского диалога Беларуси и Германии будет способствовать и политическому, и экономическому "потеплению климата" в отношениях двух стран.

Йоханн Давид Вадефуль, заместитель руководителя германско-белорусской парламентской группы бундестага (Германия): "Я считаю, что в Германии также существует очевидное понимание того, что мы здесь придем к облегчению визового режима в будущем. Это вещи, которые мы обсуждаем на уровне правительства. Но, я думаю, что есть еще и существенные технические вещи, которые требуется обсудить. В любом случае, я отношу себя к тем, кто работает над этим. Так как, когда мы приходим к упрощению поездок, за этим следует обмен визитами людей. И только так (это самое важное, это мы прекрасно понимаем) мы можем избегать конфликтных ситуаций".

Есть множество студентов, которые учились в Германии...

Йоханн Давид Вадефуль, заместитель руководителя германско-белорусской парламентской группы бундестага (Германия): "Учеба в Германии. Это прекрасно. У меня сейчас также одна из стипендиатов в бундестаге приехала из Беларуси. Сейчас она моя сотрудница. Итак, это обмен, контакты между людьми, которые очень позитивны и ведут к взаимопониманию народов. Поэтому мы выступаем за облегчение визовой политики с Беларусью. И я настроен оптимистически".