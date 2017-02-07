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Политика
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7 Февраля 2017 11:30

В Бресте с визитом Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции

Главный вопрос обсуждения - проект "Симбиосити" или умного зеленого города.

Подробности в новостях.

  

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