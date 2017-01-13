Главная>>Агентство теленовостей>>Политика>>В Беларуси утвержден план подготовки законопроектов на год
Политика
RSS
В Беларуси утвержден план подготовки законопроектов на год
Скачать Поделиться

14 Января 2017 09:08

В Беларуси утвержден план подготовки законопроектов на год

Соответствующий указ утвердил Президент Александр Лукашенко. С планом будут подготовлены и внесены в Палату представителей 33 проекта законов. При этом один является концептуально новым - "О производстве и обращении органической продукции"; 8 законопроектов составляют так называемый бюджетный пакет, остальные предусматривают корректировку действующего законодательства. Кроме того, будут подготовлены и внесены на согласование Президенту концепции законопроектов "О персональных данных", "О промышленной политике" и ряд других.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =