В Беларуси утвержден план подготовки законопроектов на год

14 Января 2017 09:08

Соответствующий указ утвердил Президент Александр Лукашенко. С планом будут подготовлены и внесены в Палату представителей 33 проекта законов. При этом один является концептуально новым - "О производстве и обращении органической продукции"; 8 законопроектов составляют так называемый бюджетный пакет, остальные предусматривают корректировку действующего законодательства. Кроме того, будут подготовлены и внесены на согласование Президенту концепции законопроектов "О персональных данных", "О промышленной политике" и ряд других.