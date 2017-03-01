В Беларуси с официальным визитом находится Президент Грузии

1 Марта 2017 07:05

Сегодня первый переговорный день. Во Дворце Независимости Георгия Маргвелашвили примет Александр Лукашенко. Вначале главы государств проведут переговоры в формате один на один, затем к ним присоединятся члены делегаций. Особое внимание уделят ускорению торгово-экономического сотрудничества.

Подробности у Вероники Бута. Официальный визит грузинского лидера в Беларусь уже назвали историческим, прорабатывался он долго и тщательно. Наши страны после обретения статуса независимых государств активного интереса друг к другу долго не проявляли. Затишье на два десятилетия. Но в 2015-м в Грузию летит Александр Лукашенко, что придает двусторонним отношениям новый импульс. А ответный визит Георгия Маргвелашвили в Минск подтверждает: намерения у сторон более чем серьезные.

Борт №1 грузинского лидера приземлился накануне поздно вечером. В Национальном аэропорту в честь высокого гостя флаги и почетный караул - встретили Президента с особыми почестями.

Это первый государственный визит Георгия Маргвелашвили в Беларусь. Делегация из Грузии будет находиться в Минске еще два дня. На повестке - обсуждение двустороннего сотрудничества, особое внимание уделят активизации торгово-экономических отношений между странами.

Сегодня товарооборот между государствами скромный, хоть и вырос за последний год на 60%. Итог 2016-го - около 100 миллионов долларов, причем в основном за счет экспорта наших товаров в Грузию.

Страны нацелены на переход к кооперационному сотрудничеству. То есть не просто продавать друг другу продукцию, но и развивать совместные производства и вместе осваивать новые более крупные рынки. Под пристальным вниманием гостей - белорусский опыт развития аграрного сектора.

В перспективе организация двух совместных предприятий по сборке тракторов и лифтов. Беларусь также готова оказать содействие в подготовке специалистов-аграриев на базе наших вузов.

Среди новых ниш сотрудничества - фармацевтика и ІТ-технологии.

Владимир Улахович, Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Всего у нас более 300 товарных позиций, которые Беларусь поставляет в Грузию. Из Грузии - вина, минеральная вода, фрукты. Я думаю, что наше сотрудничество, наша кооперация должна лежать в сфере машиностроительного сектора, поскольку в Грузии нет крупного машинопроизводства. У нас много новых ниш, по которым мы могли бы работать. Одна из них появилась в прошлом году, это продукция Штадлер (наши вагоны, которые пришли в Грузию). Они очень высокого качества".

Сегодня утром с главой грузинского государства встретится Президент Беларуси. Вначале Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили проведут переговоры в формате один на один, затем к лидерам двух стран присоединятся члены делегаций. По итогам встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов. В программе визита запланирована и встреча с руководством обеих палат парламента. Планируется, что гости посетят также Парк высоких технологий и БНТУ.